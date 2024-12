Macron spreekt met Poolse premier over 'pad' uit oorlog Oekraïne

WARSCHAU (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft op bezoek in Warschau met de Poolse premier Donald Tusk gesproken over de oorlog in Oekraïne. Macron zei dat hij hoopt dat er "een pad" gevonden kan worden om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.

Dat heeft alles te maken met de houding van Donald Trump, die op 20 januari geïnaugureerd wordt als nieuwe president van de Verenigde Staten. "De Trump-regering heeft aangegeven dat ze de koers van dit conflict wil veranderen", zei Macron in Polen. "Dus wij moeten nauw met de Amerikanen samenwerken, en met Oekraïne natuurlijk, om een mogelijk pad te vinden dat in lijn is met de belangen van Oekraïne en zijn soevereiniteit en de belangen van de Europeanen en hun veiligheid."

Tusk verklaarde na het gesprek met Macron dat Polen en Frankrijk als "een team" optrekken als het gaat om de oorlog in Oekraïne en de veiligheid van Europa. "We zullen samenwerken met Frankrijk om een oplossing te vinden die Europa en Oekraïne bovenal beschermt tegen een hervatting van het conflict." De Poolse premier verklaarde ook dat er momenteel geen plannen zijn om Europese militairen te stationeren in Oekraïne na een mogelijk staakt-het-vuren.