Economen verwachten geen flinke prijsstijgingen na handelsdeal

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse consumenten hoeven naar verwachting niet te vrezen dat Amerikaanse producten, zoals Harley-Davidson-motoren of Levi's-spijkerbroeken, hier opeens flink duurder worden. Door de handelsdeal die de Europese Unie heeft gesloten met de Verenigde Staten lijken Europese tegenmaatregelen er nu niet te komen. Daarmee wordt een direct effect van het handelsconflict voor Nederlandse consumenten afgewend, schatten verschillende economen in.

Brussel houdt de lijst met tegentarieven die was voorbereid achter de hand, maar rekent er niet op die snel te hoeven inzetten nu er een afspraak is. Europese tegenheffingen op Amerikaanse goederen zouden hebben betekend dat bepaalde Amerikaanse producten duurder worden voor consumenten in Europa, zei Rabobank-econoom Lize Nauta.

Dat scenario is met de overeenkomst voorkomen, benadrukte ook ING-econoom Bert Colijn. De EU heeft nu concessies gedaan en de Nederlandse consument profiteert daarvan, vat hij samen.