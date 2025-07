Israëlische mensenrechtengroepen noemen oorlog in Gaza genocide

JERUZALEM (ANP/AFP) - Twee grote Israëlische mensenrechtenorganisaties stellen dat Israël zich schuldig maakt aan een genocide op de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Volgens nieuwssite The Times of Israel zijn B'Tselem en Physicians for Human Rights de eerste grote Israëlische organisaties die deze beschuldiging uiten.

De twee ngo's noemen in een gezamenlijke verklaring de Israëlische overheid een "genocidaal regime" dat werkt aan "de vernietiging van de Palestijnse samenleving in Gaza". Volgens hen wijzen uitspraken van bewindspersonen en politici op een doelbewust beleid van volkerenmoord. "Niets bereidt je voor op het besef dat je deel bent van een maatschappij die genocide pleegt", stelt de directeur van B'Tselem, Yuli Novak. "Dit is een zeer pijnlijk moment voor ons."

B'Tselem en Physicians for Human Rights houden zich al jaren bezig met mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden. De organisaties opereren vanuit Israël.