Economie Turkije komt uit recessie

ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Turkije is uit een recessie gekomen. In het vierde kwartaal van vorig jaar was weer sprake van economische groei. Daarvoor was er twee kwartalen beperkte krimp, waarmee volgens de gangbare definitie onder economen sprake was van een technische recessie.

De Turkse economie groeide in oktober, november en december met 1,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal, meldde het Turkse statistiekbureau vrijdag. Over heel 2024 is de groei daardoor uitgekomen op 3,2 procent.

In december werd de rente in Turkije voor het eerst in bijna twee jaar verlaagd, omdat de torenhoge inflatie in het land wat leek af te koelen. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de Turkse economie stimuleren. In januari volgde een tweede renteverlaging.