Verstappen rijdt vierde tijd in laatste ochtend Formule 1-test

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen heeft de vierde tijd gereden in de ochtendsessie van de laatste officiële testdag van de Formule 1 in Bahrein. Hij reed 47 ronden in zijn nieuwe Red Bull (RB21) op het circuit van Sakhir, waar de wind in de loop van de ochtend aantrok. De snelste ronde van de viervoudig wereldkampioen was 0,398 seconde langzamer dan die van Charles Leclerc. De Monegask klokte in zijn Ferrari 1.30,811.

Kimi Antonelli van Mercedes en Lando Norris van McLaren waren in tijd ook iets sneller dan Verstappen, maar rondetijden zeggen niet alles tijdens de testraces. Coureurs testen van alles uit en Verstappen leek ook te zoeken naar de juiste afstelling. Hij stond vaak in de garage en wisselde onder meer de voorvleugel van zijn auto.

De ochtendsessie werd kort onderbroken door een opmerkelijk incident. Een ruit van een gebouwtje langs start en finish viel in splinters uiteen op de racebaan.