Economie VS groeit 2,2 procent in 2025, zwakte in vierde kwartaal

WASHINGTON (ANP/AFP) - De economie van de Verenigde Staten is in 2025 met 2,2 procent gegroeid. Dat meldde de Amerikaanse overheid op basis van voorlopige schattingen. De groei van 's werelds grootste economie in 2024 bedroeg 2,8 procent.

De groei in het vierde kwartaal van vorig jaar viel daarbij veel zwakker uit dan economen hadden verwacht. Dat kwam mede door de shutdown van de Amerikaanse federale overheid die duurde van begin oktober tot medio november door onenigheid tussen Republikeinen en Democraten over de begroting. De shutdown van 43 dagen was de langste ooit in de VS.

President Donald Trump kwam voordat de cijfers bekend werden op zijn eigen platform Truth Social al met een uithaal naar de Democraten, die hij de schuld geeft van de shutdown. Ook riep Trump opnieuw op tot renteverlagingen van de Federal Reserve om de economie te stimuleren.