VN-experts vragen Iran om transparantie over lot demonstranten

GENÈVE (ANP) - Experts van de Verenigde Naties hebben Iran gevraagd om transparant te zijn over wat er is gebeurd met de mensen die tijdens de grootschalige protesten zijn opgepakt of verdwenen. Ook roepen ze op tot het stoppen van het uitvoeren van executies. Amnesty International deelt die oproep en zegt dat tot nu toe acht mensen ter dood zijn veroordeeld voor hun rol bij de protesten in januari. Nog 22 anderen riskeren diezelfde straf.

Maar volgens de VN-experts kan dat aantal nog veel hoger liggen. "De werkelijke omvang van het gewelddadige optreden tegen Iraanse demonstranten blijft op dit moment onmogelijk vast te stellen", staat in een verklaring. De deskundigen stellen dat de officiële aantallen van doden en arrestaties waarschijnlijk veel te laag liggen.

Teheran spreekt van 3117 doden en ongeveer 3000 arrestaties. Mensenrechtenorganisaties schatten dat het om tienduizenden gaat. De VN-experts willen dat Iran eerlijk is over die aantallen.