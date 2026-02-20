ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vogelgriepuitbraak kostte al 2 miljoen dieren het leven

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 20 februari 2026 om 15:17
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 15:29
anp200226145 1
In het Groningse Uithuizermeeden is vogelgriep vastgesteld op een legpluimveebedrijf, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). De ongeveer 39.000 legkippen worden gedood om verspreiding te voorkomen. Deze vogelgriepuitbraak heeft sinds oktober al aan meer dan 2 miljoen dieren het leven gekost.
Na de laatste vaststelling van vogelgriep op 19 maart in Putten ging het een halfjaar goed. Tot 7 oktober, toen in Gasselternijveenschemond 71.000 dieren gedood moesten worden om het virus. Sindsdien is op 45 locaties vogelgriep vastgesteld en zijn 2.011.033 dieren afgemaakt, waaronder kippen, vleeskuikens, kalkoenen, flamingo's en eenden. Vogels moeten sinds 16 oktober verplicht binnenblijven.
Bij twee pluimveebedrijven binnen 3 kilometer van het besmette bedrijf in Groningen wordt getest of het virus daar ook heeft toegeslagen. Veertien bedrijven binnen 10 kilometer mogen geen vogels en eieren vervoeren en geen vogelmest en strooisel afvoeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

ANP-540147315 (1)

Vrouwen zijn helemaal niet empathischer dan mannen, blijkt uit vele studies

ANP-502595805

Nu al miljoen aan wachtgeld na val Schoof

Loading