Vogelgriepuitbraak kostte al 2 miljoen dieren het leven

In het Groningse Uithuizermeeden is vogelgriep vastgesteld op een legpluimveebedrijf, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). De ongeveer 39.000 legkippen worden gedood om verspreiding te voorkomen. Deze vogelgriepuitbraak heeft sinds oktober al aan meer dan 2 miljoen dieren het leven gekost.

Na de laatste vaststelling van vogelgriep op 19 maart in Putten ging het een halfjaar goed. Tot 7 oktober, toen in Gasselternijveenschemond 71.000 dieren gedood moesten worden om het virus. Sindsdien is op 45 locaties vogelgriep vastgesteld en zijn 2.011.033 dieren afgemaakt, waaronder kippen, vleeskuikens, kalkoenen, flamingo's en eenden. Vogels moeten sinds 16 oktober verplicht binnenblijven.

Bij twee pluimveebedrijven binnen 3 kilometer van het besmette bedrijf in Groningen wordt getest of het virus daar ook heeft toegeslagen. Veertien bedrijven binnen 10 kilometer mogen geen vogels en eieren vervoeren en geen vogelmest en strooisel afvoeren.