Economie VS krimpt in eerste maanden onder president Trump

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De economie van de Verenigde Staten is in de eerste drie maanden van dit jaar gekrompen. Het Amerikaanse ministerie van Handel gaat in een eerste schatting uit van een krimp van 0,3 procent. Dat heeft vooral te maken met een overvloed aan geïmporteerde goederen, waarmee Amerikaanse bedrijven de toen naderende importheffingen wilden opvangen.

De schatting van de Amerikaanse overheid schetst een eerste beeld van de gevolgen van het handelsbeleid van president Donald Trump. Het is voor het eerst sinds 2022 dat 's werelds grootste economie krimp laat zien. In het laatste kwartaal van vorig jaar groeide de economie nog met 2,4 procent.

In de Verenigde Staten wordt de ontwikkeling van de economie gemeten volgens een geannualiseerde methode. Dat is anders dan hoe de economische ontwikkeling in Nederland wordt gemeten.