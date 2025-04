Poolse tennisster Swiatek naar halve finale in Madrid

MADRID (ANP) - Iga Swiatek heeft de halve finale bereikt van het tennistoernooi in Madrid. De Poolse won op het gravel van La Caja Mágica in drie sets van de Amerikaanse Madison Keys: 0-6 6-3 6-2. De 23-jarige Swiatek is de huidige nummer 2 van de wereldranglijst. Ze stuit nu op de winnares van de partij tussen Mirra Andrejeva en Coco Gauff.

Swiatek was in de eerste set de mindere van Keys, maar wist zich in de tweede en derde set te herstellen. Swiatek won het toernooi van Madrid vorig jaar. Ze versloeg haar grote rivale Aryna Sabalenka in de finale.

Swiatek is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze won drie keer het toernooi van Roland Garros.