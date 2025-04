Koffieketen Starbucks onderuit op Wall Street na kwartaalcijfers

NEW YORK (ANP) - Starbucks behoorde woensdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse koffieketen zag de verkopen in filialen die langer dan een jaar open zijn voor het vijfde kwartaal op rij dalen. De verkopen gingen vooral omlaag in thuismarkt Verenigde Staten. De totale omzet steeg wel licht, maar dat kwam door een uitbreiding van het aantal vestigingen en viel lager uit dan verwacht. Ook de winst viel tegen. Het aandeel werd in de vroege handel zo'n 9 procent lager gezet.

De algehele stemming bleef voorzichtig op de laatste dag van de turbulente beursmaand april. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent in de min op 40.113 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,5 procent tot 5476 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 2 procent kwijt op 17.121 punten. De S&P 500-index sloot dinsdag nog voor de zesde dag op rij hoger. Dat was de langste winstreeks sinds november.