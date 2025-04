Economische bedrijvigheid eurozone groeit nog nauwelijks

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in april nauwelijks gegroeid. Volgens marktonderzoeker S&P Global komt dit doordat onzekerheid over Amerikaanse invoerheffingen het vertrouwen in de dienstensector tot het laagste niveau in bijna vijf jaar heeft gebracht.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, daalde van 50,9 in maart naar 50,1 in april. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De daling viel iets sterker uit dan economen hadden verwacht, vooral door een terugval in de Duitse industrie. Ook in Frankrijk zit de industrie in een dip en blijven de cijfers achter bij de verwachtingen.

"Dit duwt de hele economie richting stagnatie. De snellere daling in nieuwe orders suggereert dat deze zwakte nog wel even kan aanhouden", zei een econoom van de Hamburg Commercial Bank. Hij verwacht wel dat de economie zal profiteren van hogere Duitse investeringen in infrastructuur en defensie-uitgaven in Europa.