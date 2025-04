Massale koraalverbleking door warme oceanen

WASHINGTON D.C. (ANP) - Bijna 85 procent van het koraalrif wereldwijd heeft last van hittestress. Daardoor is er sprake van massale koraalverbleking, signaleren het Amerikaanse meteorologische instituut NOAA en het International Coral Reef Initiative. Nog niet eerder zijn zo veel koraalriffen getroffen.

Bij koraalverbleking verliest het koraal zijn kleur. Door het warme oceaanwater heeft het koraal last van hittestress, waardoor het algen verdrijft die in het koraalweefsel zitten. Die zijn echter een belangrijke voedingsbron voor het koraal en met de algen verdwijnen ook de levendige kleuren van het koraal. Het koraal kan afsterven als verbleking te lang duurt.

Door klimaatverandering zijn er wereldwijd al meerdere periodes geweest waarin het koraal verbleekte. Wetenschappelijk onderzoek liet eerder zien dat de helft van de koraalriffen al verloren is sinds de jaren vijftig.

De vorige periode waarin veel koraal verbleekte was van 2014 tot 2017, toen had 68,2 procent van de koraalriffen wereldwijd last van veel hittestress. Ook in 1998 en 2010 waren er periodes met koraalverbleking.