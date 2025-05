Economische bedrijvigheid eurozone krimpt voor het eerst dit jaar

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in mei voor het eerst dit jaar afgenomen. Volgens marktonderzoeker S&P Global komt dit vooral doordat de vraag in de dienstensector van het eurogebied onverwacht is teruggevallen tot het laagste niveau sinds januari 2024. De industrie liet daarentegen enige stabilisatie zien.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, daalde van 50,4 in april naar 49,5 in mei. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De index lag sinds het begin van dit jaar boven die grens. De krimp kwam onverwacht. Economen hadden gerekend op een toename van de groei tot 50,6.