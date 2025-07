Immens populaire band op Spotify bekent: we zijn AI

Ze hadden alles wat een indieband cool maakt: mysterieuze foto’s, cryptische songteksten, een sound die doet denken aan The Velvet Underground én meer dan een miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify. Maar wie precies Velvet Sundown was, bleef vaag. Tot nu.

De viral band, waarvan sommige fans dachten dat het om een supergeheim muziekproject van bekende artiesten ging, blijkt geen echte band te zijn, maar een kunstmatig experiment. Op hun bijgewerkte Spotify-profiel staat nu doodleuk dat “alle personages, verhalen, muziek, stemmen en songteksten originele creaties zijn die met behulp van AI-tools tot stand zijn gekomen”. De groep noemt zichzelf “een voortdurende artistieke provocatie”.

Dat roept vragen op. Wat is echt? Wat is nep? En mogen we ons nog hechten aan een band als die in het echt helemaal niet bestaat?

Een op de vijf liedjes is AI

De AI-band komt op een moment waarop de zorgen over kunstmatige creativiteit flink groeien. Muziekstreamers worden overspoeld met AI-tracks. Deezer meldde dat inmiddels bijna een op de vijf nieuwe nummers volledig door AI wordt gegenereerd. En een recent rapport waarschuwt dat muzikanten wereldwijd hun inkomen de komende jaren met ruim 20 procent kunnen zien dalen door de opmars van AI-muziek.

Spotify zelf wil weinig kwijt over Velvet Sundown. “We geven geen voorrang aan AI-muziek, noch verdienen we er direct aan,” laat een woordvoerder weten. Toch gaan de streams gewoon door, want: een lekker nummer is een lekker nummer, zelfs als het uit een computer komt.

En alsof het allemaal nog niet vreemd genoeg is: op sociale media verschenen beelden van de bandleden die zo nep ogen dat zelfs de filters zich lijken af te vragen of ze wel echt zijn. Het lijkt er sterk op dat het hele project juist bedoeld is om onze perceptie van realiteit te testen.