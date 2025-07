Waarom je een vol glas water bij de gootsteen moet zetten als je op vakantie gaat

Wanneer je voor langere tijd op vakantie gaat, kan er bij thuiskomst een onaangename rioollucht in huis hangen. Dit komt vaak doordat de gootsteen en de afvoer een tijdje niet zijn gebruikt, waardoor het water in de sifon (de S- of U-vormige bocht onder de gootsteen) verdampt. Dit water vormt normaal gesproken een barrière die voorkomt dat nare geurtjes uit het riool je huis binnenkomen. Als het water verdampt, kunnen deze gassen ongehinderd naar boven komen.

Hoe werkt het precies?

Sifonfunctie: De sifon onder de gootsteen houdt altijd een beetje water vast. Dit water blokkeert de weg voor rioolgassen.

Probleem bij afwezigheid: Tijdens een vakantie, zeker bij warm weer, kan het water in de sifon verdampen. Hierdoor verdwijnt de barrière en kunnen geuren uit het riool opstijgen.

Gevolg: Je komt thuis in een huis dat muf of zelfs naar riool ruikt.

De simpele oplossing

Een eenvoudige truc om dit probleem te voorkomen is het plaatsen van een vol glas water bij de gootsteen:

Leg een servet over de mond van de gootsteen.

Zet er een vol glas water of een bord ondersteboven op.

Deze methode vertraagt de verdamping van het water in de sifon, waardoor de barrière tegen geurtjes langer intact blijft.

Extra tips voor vertrek

Controleer of de afvoer goed doorloopt en er geen verstoppingen zijn.

Spoel de leidingen door met warm water.

Gebruik milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen om de afvoer schoon te maken.

Door deze eenvoudige voorzorgsmaatregelen toe te passen, voorkom je onaangename geurtjes in huis en kun je zorgeloos op vakantie gaan.