Een op de vijf heteromannen kijkt naar homoporno

gay porn. Verschillen in seksuele geaardheid zijn wellicht kleiner dan je zou verwachten. Veel homo's kijken naar heteroporno en andersom: heteromannen kijken naar

Het onderzoek wijst uit dat 55 procent van de mannen die zichzelf homo noemt naar heteroporno kijkt. Ruim een op de vijf heteromannen kijkt naar porno voor homo's.

Hoofdonderzoeker dr. Martin J. Downing ziet de resultaten als een zekere mate van bewijs dat seksuele aantrekkingskracht een spectrum is waarbij niemand helemaal homo of hetero is.

Biseksuele mannen keken allerlei soorten porno. Ze keken niet naar porno als homo of hetero, maar hadden duidelijk een gemengde voorkeur. De studie draagt bij aan de theorie dat de pornovoorkeur van mannen veel diverser is dan tot nu toe werd aangenomen en dat mannelijke seksualiteit zich op een veel breder en diverser spectrum bevindt dan gedacht.