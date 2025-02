Econoom: Duitse verkiezingen mogelijk gunstig voor onze economie

AMSTERDAM (ANP) - De Duitse verkiezingen kunnen gunstig uitpakken voor de Nederlandse economie. Dat stelt ING-econoom Bert Colijn in een nieuwe analyse. Hij stipt aan dat het de huidige Duitse regering niet is gelukt om de slecht presterende Duitse economie goed aan te jagen. Van een nieuwe regering verwacht hij meer investeringen, wat tevens goed nieuws zou zijn voor Nederlandse exporteurs.

In Duitsland, Nederlands belangrijkste handelspartner, zijn zondag parlementsverkiezingen. Colijn stelt dat de problemen waarmee een nieuwe Duitse regering moet afrekenen niet zomaar op te lossen zijn. "Duitsland is te afhankelijk gebleken van goedkoop gas, een snel veranderende autosector, een verouderende arbeidsmarkt en exporten naar China."

Maar de econoom merkt op dat de partijen die een kans maken in de regering te komen allemaal de loon- en inkomensbelasting lijken te willen verlagen om de economie te ondersteunen. "Wij verwachten dat Duitsland na de verkiezingen flexibeler begrotingsbeleid zal laten zien. Of dat via een investeringsfonds is of dat de schuldenrem hervormd wordt maakt daarbij voor Nederlandse bedrijven eigenlijk niet zoveel uit." Extra infrastructuuruitgaven in Duitsland zouden voor bedrijven hier direct extra werk kunnen opleveren, voegt hij toe.