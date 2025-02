Gasunie: gasvoorraad Nederland volgende winter mogelijk te laag

GRONINGEN (ANP) - De gasvoorraad in Nederland zal in de volgende winter mogelijk niet vol genoeg zijn. Dit meldt een woordvoerster van de Gasunie over de verwachtingen van het vullen van de lage gasvoorraad in de komende maanden. De Gasunie maakt zich echter nog geen zorgen over de huidige stand en ook niet over die van volgende winter.

De bergingen zijn momenteel voor 29,2 procent gevuld volgens het Nationaal Energie Dashboard, een initiatief van de Gasunie en de netbeheerder TenneT. Daarmee is de voorraad nog verder gedaald, nadat Nederland op 1 februari met 37,7 procent al onder de Europese doelstelling van 39 procent zat.

De woordvoerster noemt het vullen van de voorraad voor de volgende winter een "aandachtspunt". Ze zegt dat de Gasunie zich hierover zorgen maakt als Nederland op 1 september 5 procentpunt onder het doel van 59 procent voor die datum zit. In die periode wordt gas ingekocht voor de winter. Pas als ons land onder die marge blijkt te zitten, wordt volgens haar gekeken of extra aanvullen nodig is.