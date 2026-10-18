Een auto cadeau van je ouders? Dit zijn de regels voor de schenkbelasting

Ja, je ouders mogen een auto voor je kopen. Dat is niet verboden en levert niet automatisch problemen op met de Belastingdienst. Krijg je de auto cadeau, dan geldt die wel als een schenking. Afhankelijk van de waarde en de vrijstelling die je kunt gebruiken, moet je aangifte doen en mogelijk schenkbelasting betalen. Dat geldt zowel wanneer je ouders de auto geven als wanneer ze jou geld schenken om er zelf een te kopen.

Hoeveel mag belastingvrij in 2026?

Ouders mogen hun kind in 2026 samen € 6.908 belastingvrij schenken. Daarbij tellen alle schenkingen in hetzelfde kalenderjaar bij elkaar op. Je vader en moeder gelden voor deze regeling als één schenker, ook als ze gescheiden zijn.

Bij een auto zijn dus twee dingen belangrijk:

Blijft het totaal binnen € 6.908, dan hoef je geen schenkbelasting te betalen en geen aangifte schenkbelasting te doen.

Wat betaal je bij een duurdere auto?

Over het gedeelte boven de vrijstelling betalen kinderen in 2026 10 procent schenkbelasting, tot een belastbaar bedrag van € 158.669. Over het gedeelte daarboven geldt 20 procent. De vrijstelling trek je dus eerst van de schenking af.

Een voorbeeld: je krijgt een auto met een marktwaarde van € 12.000 en hebt dat jaar geen andere schenkingen van je ouders ontvangen. Gebruik je alleen de jaarlijkse vrijstelling, dan is € 5.092 belast. De schenkbelasting bedraagt dan € 509,20, vóór eventuele afronding door de Belastingdienst.

Soms kan een veel duurdere auto belastingvrij

Er bestaat ook een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 33.129 in 2026, waarbij je zelf mag bepalen waaraan je de schenking besteedt. Die kan dus ook worden gebruikt voor een auto. Daarvoor moet jij of je partner aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen: tussen 18 en 40 jaar. Ook mag je niet eerder een verhoogde vrijstelling voor een schenking van je ouders hebben gebruikt.

Deze vrijstelling komt in plaats van de jaarlijkse € 6.908; je mag ze niet bij elkaar optellen. Om de verhoogde vrijstelling te gebruiken, moet je wel aangifte schenkbelasting doen, ook als je uiteindelijk niets hoeft te betalen.belastingdienst+1

Waar moet je verder op letten?