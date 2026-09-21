Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

Je bent van plan je kinderen een erfenis van twee ton na te laten, een mooi vangnet. Normaal gesproken gaat €18.887 daarvan naar de schatkist, maar met een beetje voorbereiding had dat geld gewoon in de familie kunnen blijven.

Kinderen krijgen een vrijstelling van €26.230. Alles daarboven wordt belast: 10% tot €158.669, en 20% over het deel daarboven. Bij een erfenis van €150.000 is dat dus al €12.377 aan erfbelasting. Bij €200.000 loopt dat op tot bijna €19.000. Hoe groter de erfenis, hoe harder de fiscus afroomt.

Truc 1: schenk nu alvast, belastingvrij

Ouders mogen hun kinderen jaarlijks €6.908 belastingvrij schenken (2026). Doe je dat structureel, dan bouw je stilletjes vermogen af zonder dat er ooit erfbelasting over wordt geheven, omdat het bedrag nooit in de nalatenschap belandt.

Truc 2: de grote gift van €33.129

Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar is er ook een eenmalige belastingvrije gift mogelijk van €33.129. Ideaal voor bijvoorbeeld een huis of studie en meteen een flinke hap uit de toekomstige erfenis, dus uit de belastinggrondslag.

Let op deze valkuil

Schenk je binnen 180 dagen voor overlijden, dan telt de gift alsnog mee voor de erfbelasting. Slim schenken werkt dus alleen als je op tijd begint en het spreidt over de jaren, niet als noodgreep op het laatste moment.

En dan is er nog het testament

Naast schenken kun je via een testament vastleggen dat bijvoorbeeld een legaat belastingvrij aan je kind toekomt, waarbij iemand anders de erfbelasting voor zijn rekening neemt. Erfbelasting volledig omzeilen lukt zelden, maar met een slim testament en tijdig schenken bespaar je je kinderen alsnog duizenden euro's.

Kortom: wachten tot het zover is, is de duurste optie. Wie op tijd begint met schenken en zijn testament goed regelt, houdt aanzienlijk meer vermogen binnen de familie.