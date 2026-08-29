Zoveel mag je in 2026 belastingvrij aan je (klein)kinderen geven — en dit is de valkuil

Een startershuis kopen zonder ouderlijke bijdrage is inmiddels ongeveer even realistisch als een gratis parkeerplek in de Jordaan. Geen wonder dat steeds meer ouders en grootouders bijspringen. Maar wie te enthousiast overmaakt, krijgt de Belastingdienst op de stoep. Dit zijn de bedragen voor 2026 — en de truc die géén truc blijkt.

De bedragen voor 2026

Ouder → kind : €6.908 per jaar (2025: €6.713)

: €6.908 per jaar (2025: €6.713) Grootouder → kleinkind : €2.769 per jaar

: €2.769 per jaar Eenmalig, kind 18 t/m 39, vrij besteedbaar : €33.129

: €33.129 Eenmalig, kind 18 t/m 39, voor een dure studie : €69.009

: €69.009 Iedereen anders → wie dan ook: €2.769 per jaar

Onder “kind” vallen ook stief- en pleegkinderen. Blijf je onder de vrijstelling, dan hoeft de ontvanger geen aangifte te doen.

De valkuil: papa én mama telt als één

Hier gaat het bij veel gezinnen mis. De Belastingdienst behandelt ouders als één schenker — óók als ze gescheiden zijn. Papa €6.908 én mama €6.908 aan dezelfde zoon overmaken is dus geen twee keer belastingvrij, maar één te hoge schenking met een aanslag als beloning.

Ook de creatieve omweg via schoonzoon of -dochter werkt niet. Zo’n schenking telt fiscaal gewoon mee als schenking aan je kind zelf. En de partner van je kind valt bovendien niet onder de kindvrijstelling: die krijgt maximaal €2.769 als “overige persoon”.

Wat wél mag

Per kind apart : drie kinderen = drie keer €6.908 per jaar.

: drie kinderen = drie keer €6.908 per jaar. Kleinkinderen als bonusroute : bovenop de vrijstelling voor je eigen kinderen mag je elk kleinkind jaarlijks €2.769 toestoppen — populair om vermogen gespreid door te schuiven en de latere erfbelasting te drukken.

: bovenop de vrijstelling voor je eigen kinderen mag je elk kleinkind jaarlijks €2.769 toestoppen — populair om vermogen gespreid door te schuiven en de latere erfbelasting te drukken. Eenmalig groot: is je kind tussen 18 en 39? Dan mag je één keer in het leven €33.129 belastingvrij overmaken, of €69.009 voor een dure studie (met notariële akte). Deze eenmalige regeling geldt niet voor kleinkinderen.

Wat je erover moet weten qua belasting

10% voor 18% voor kleinkinderen (36% daarboven), en 30% voor de rest (40% daarboven). Aangifte moet vóór 1 maart van het jaar ná de schenking. Schenk je meer dan de vrijstelling, dan betaalt de ontvanger schenkbelasting over het meerdere:voor kinderen (20% boven €158.669),voor kleinkinderen (36% daarboven), envoor de rest (40% daarboven). Aangifte moet vóór 1 maart van het jaar ná de schenking.

Trouwens: zoals je al aan de afbeelding kunt zien is er nog een weg en dat is af en toe je kinderen cash geld toestoppen. Geen haan die daarnaar kraait.

Meer weten?