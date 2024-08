Een op drie koolstofkredieten zorgt niet voor minder uitstoot

DEN HAAG (ANP/RTR) - Ongeveer een op de drie zogeheten koolstofkredieten zorgt niet voor minder CO2-uitstoot. Dit meldt de Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), een onafhankelijke organisatie die werkt aan een strengere standaard voor deze 'carbon credits'. Organisaties kunnen koolstofkredieten kopen om een deel van hun uitstoot op papier te compenseren door bijvoorbeeld windparken of projecten voor het beschermen van bossen te financieren.

Veel carbon credits voldoen volgens de ICVCM niet aan de nieuwe standaard. Een van die eisen is dat de koolstofkredieten daadwerkelijk zorgen voor een beter klimaat. Zo'n 326 miljoen koolstofkredieten, 32 procent van de markt, voldoen hier volgens de organisatie niet aan.

Er klinkt al een tijd veel kritiek op de markt voor koolstofkredieten. Bedrijven zouden die kopen om hun CO2-uitstoot en die van hun leveringsketen niet zelf te hoeven verminderen, waardoor ze doelen voor het terugdringen van uitstoot makkelijker kunnen halen.