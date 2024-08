Palestijnse autoriteiten: 8 doden op Westoever door aanval Israël

RAMALLAH (ANP/RTR/AFP) - Israëlische troepen hebben dinsdag acht mensen gedood bij twee afzonderlijke aanvallen in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Vier mensen werden gedood in het gebied van de Palestijnse stad Jenin en ook bij de noordelijke plaats Tubas kwamen vier mensen om door beschietingen, meldden de Palestijnse Rode Halve Maan en het ministerie van Volksgezondheid in Ramallah.

Het Israëlische leger heeft gemeld dat zijn vliegtuigen "gewapende terroristische cellen" in het gebied van Jenin hebben aangevallen, maar het gaf geen details over slachtoffers. "Vier martelaren en drie gewonden, van wie een in kritieke toestand, door de beschietingen van twee voertuigen in de oostelijke wijk van Jenin", verklaarde de Rode Halve Maan.

Op de Westelijke Jordaanoever, die sinds 1967 wordt bezet door Israël, wonen 3 miljoen Palestijnen en bijna een half miljoen Israëlische kolonisten. De kolonisten wonen in nederzettingen die volgens internationaal recht illegaal zijn, maar ze worden beschermd door het Israëlische leger.

Sinds het begin van de oorlog in Gaza is ook het geweld op de Westelijke Jordaanoever toegenomen. Volgens een telling van persbureau AFP op basis van officiële Palestijnse cijfers hebben Israëlische troepen of kolonisten sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober minstens 612 Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever.