Eigenaar Gucci en Balenciaga ziet opbrengsten verder dalen

PARIJS (ANP) - Kering, de eigenaar van onder meer Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga, heeft de opbrengsten in het afgelopen kwartaal verder zien dalen. Bij Gucci, het belangrijkste merk van het Franse concern, zakte de omzet met 14 procent.

De totale omzet van Kering kwam in de eerste drie maanden van dit jaar uit op ruim 3,5 miljard euro, 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Gucci was daarin goed voor een omzet van ruim 1,3 miljard euro.

De omzet van Kering daalt al langer. De populariteit van Gucci-producten zoals tassen, riemen en zonnebrillen neemt al een aantal jaar af. Economische onzekerheid zorgt bovendien voor minder vraag naar luxeproducten, vooral vanuit China.

Midden-Oosten

Hoewel de opbrengsten bij de tak voor onder meer kleding en tassen met 9 procent daalden, nam de omzet bij sieraden (plus 14 procent) en brillen (plus 3 procent) wel toe.

Kering meldt verder dat de omzet in het Midden-Oosten met ruim een tiende daalde, na groei in de eerste twee maanden van het jaar. In de regio werken ongeveer 1100 medewerkers en de regio is goed voor zo'n 5 procent van de totale winkelomzet. Het volledige retailnetwerk is nog operationeel, volgens het bedrijf.

LVMH

Het doel voor Kering blijft dit jaar om terug te gaan naar groei en de marges te verbeteren, blikt het bedrijf vooruit. Donderdag presenteert Kering zijn volgende stappen.

Branchegenoot LVMH, het luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton en Christian Dior, zag de verkopen in het afgelopen kwartaal ook dalen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. LVMH verkocht vooral minder in de belangrijke winkelstad Dubai en andere delen van de regio.