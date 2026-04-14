PVV dreigt in Eerste Kamer tegen Fabers asielwetten te stemmen

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 18:40
DEN HAAG (ANP) - Alexander van Hattem dreigt dat de PVV in de Eerste Kamer tegen de wetten stemt die zijn ingediend door zijn partijgenoot Marjolein Faber, toen zij in het vorige kabinet minister was. Het debat in de senaat over deze wetten en de toevoeging om een illegaal verblijf strafbaar te maken "stemt mij niet vrolijk". Van Hattem heeft vier strenge moties ingediend en vindt de steun hiervoor "dusdanig belangrijk dat ze bepalend kunnen zijn" voor de vraag of de PVV voorstemt.
Een van de ergernissen van de PVV'er is dat asielminister Bart van den Brink heeft toegezegd dat ongedocumenteerden alleen worden vervolgd als zij hun terugkeer 'frustreren'. Daardoor is de strafbaarheid volgens de CDA'er van toepassing op ongeveer 100 tot 300 per jaar. Dat vindt Van Hattem te weinig. In een van zijn moties roept hij op om de handhaving juist "fors te intensiveren". Ook vraagt hij om de spreidingswet in te trekken en een asielstop in te stellen. Dat laatste strookt niet met het internationaal recht.
