Eigenaar KFC en Pizza Hut verliest op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Yum! Brands hoorde dinsdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De eigenaar van fastfoodketens KFC, Pizza Hut en Taco Bell heeft het afgelopen kwartaal minder omzet en winst geboekt dan verwacht. Bij KFC daalde de omzet op de thuismarkt en Pizza Hut zag de verkopen voor het zevende kwartaal op rij afnemen. Het aandeel werd 5,1 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was overwegend negatief, nadat maandag nog flinke winsten werden geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 44.111,74 punten. De brede S&P 500-index sloot 0,5 procent lager op 6299,19 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 20.916,55 punten. Maandag wonnen de Dow en de S&P nog ruim 1 procent, terwijl de Nasdaq 2 procent opveerde.

Beleggers hadden onder meer aandacht voor cijfers over de bedrijvigheid in de omvangrijke dienstensector in de Verenigde Staten. Die vielen lager uit dan kenners hadden verwacht.

Importheffingen farmaceutische producten

Daarnaast was er oog voor uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump tegen nieuwszender CNBC over importheffingen op farmaceutische producten en chips. Trump zei onder meer dat hij eerst een "kleine heffing" wil invoeren op farmaceutische producten, maar dat hij die op den duur wil verhogen tot 250 procent. De president benadrukte dat hij wil dat die producten in de VS worden gemaakt. Hij zei ook binnen een week mogelijk tarieven aan te kondigen op halfgeleiders en chips.

Palantir klom 7,9 procent. Het techbedrijf, dat software levert voor militaire analyses, boekte in het afgelopen kwartaal voor het eerst een omzet van meer dan 1 miljard dollar en werd positiever over het hele jaar.

Pfizer meer waard

Pfizer werd 5,2 procent meer waard. De farmaceut profiteerde afgelopen kwartaal van kostenbesparingen en boekte meer winst dan verwacht. Ook werd de verwachting voor het hele jaar verhoogd.

Caterpillar eindigde 0,1 procent hoger. De fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks heeft het afgelopen kwartaal minder winst geboekt dan verwacht. Ook waarschuwde het concern voor een kostenpost van 1,5 miljard dollar dit jaar door de heffingen van Trump, waarvan 400 tot 500 miljoen dollar in het huidige kwartaal.