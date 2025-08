B&B Vol liefde: zuunige Ingrid geeft twee kwartjes fooi en Renate is klaar met serveerster spelen

Rinus is teleurgesteld: Ingrid is nog niet verliefd. Renate is teleurgesteld: JP heeft weer alleen aandacht voor zijn vrienden. En Renske is chronisch teleurgesteld en nu komt er ook nog een nieuwe vrouw binnen. De liefde is ver te zoeken in de B&B's.

Rinus die zo zijn best doet krijgt voor het ontbijt al een sneer: nooit met lege handen lopen hè. Ja, stel je voor dat je met je slaapdronken hoofd zomaar naar de ontbijttafel loopt zonder je eigen koffie te dragen?! Maar hij revancheert zich als het begint te regenen: het vlijtige ventje springt meteen op om de kussens binnen te halen. Eerst aan het werk en dan de leuke dingen, klinkt het dapper als zijn geplande uitje naar het kasteel nog even op zich laat wachten.

Daarna pakken niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk donkere wolken zich samen op het doorgaans zo zonnige Lesbos. Tijdens de lunch moet Rinus iets van het hart. Van waar toch altijd die haast bij kandidaten om ongemakkelijke vragen te stellen waarmee ze hun eigen ruiten ingooien? Hij wil weten of Ingrid verliefd is. Zij vindt het daar veel te vroeg voor. Rinus duidelijk niet, die aanbad haar al bij aankomst. De emotionele tukker is kennelijk diep geraakt door haar mededeling. "Ik had iets meer enthousiasme verwacht", klinkt het sip. Detail: was de rekening nou echt 54,50 euro en besloot pinnige Ingrid daar 55 euro van te maken? Ja dus.

Gratis personeel voor Jean-Paul

Renate begint genoeg te krijgen van (de vrienden van) Jean-Paul. Het is al de derde keer sinds zij er is dat hij haar opzadelt met zijn gasten. En er is weinig verbetering in zicht, want hup, daar komt het volgende feestje alweer aan, waarbij hij haar hulp nodig heeft. Renate doet een poging om duidelijk te maken dat ze geen serveerster is, maar voor ze het weet staat ze samen met Britt garnalen te marineren, brood te snijden en vijftien bordjes te vullen. "Hij moet wel weten dat ik geen entertainer ben of alleen maar een serveerster", aldus Renate. Tja, misschien moet je dan ook echt eens ophouden met entertainen en serveren. Ergste is nog wel dat ze glundert alsof ze een hete nacht tussen de lakens heeft beleefd, terwijl ze alleen maar een vlek uit zijn shirt mag poetsen. "Dat kan een vrouw beter, ik ben maar een man", aldus Jean-Paul, die zijn vrouwtjes rustig rond commandeert.

In de anders zo vredige Tsjechische toko waait ineens een Westlandse wind: daar is Shirley, 42 jaar, zwart van top tot teen, inclusief muur, haar, koffers, kleding én humeur. Even vriendelijk lachen? Nee joh. Zenuwen? Die zijn voor mensen zonder zwarte muren. Shirley valt op Nederlandse jongens (blond graag) en dat is Daniël. Die merkt al direct: "Er zit een flinke toeter op." Ja ook een chagrijnige toeter. Renske vlucht uit pure paniek naar haar slaapkamer. Als ze er dan toch bij komt zitten, heeft ze al snel haar conclusies getrokken. Shirley googelt namelijk waar Renske woont. Creepy! Het ijs lijkt gebroken tussen de twee als ze samen aan de wijn gaan. Maar voor hoe lang? De vooruitblik belooft niet veel goeds.