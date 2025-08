Deze psychologe draait het om: "Drink meer, begin met roken en ga vreemd"

Psychologe Femke Nijboer (46) trekt momenteel volle zalen met een nogal atypische boodschap: drink, rook en ga vaker vreemd, hield ze het publiek op de Zwarte Cross voor.

Denk niet dat ze een of andere zelfbenoemde Instagramgoeroe is. Ze werkt als onderzoeker bij de Universiteit Twente. "Onder het (plat)Twentse motto Kats noar de kloten – helemaal naar de kloten – adviseerde ik de toehoorders veel meer bier te drinken, nóg meer sigaretten op te steken en vaker vreemd te gaan", vertelt ze aan Metro. "Want uit onderzoek blijkt dat bij die laatste activiteit de kans op een hartaanval toeneemt. Nou, dat viel in vruchtbare bodem.” Aan het eind wenste ze ‘iedereen een goede dood'.

Femke Nijboer: "Je zag mensen kijken: is ze helemaal krankzinnig geworden? Maar ik ging onverstoorbaar door met het geven van tips. Op de eerste plaats: wees arm. Niet zo’n prettig vooruitzicht, maar je gaat veel sneller richting je kist. Dump je vrienden, want eenzaamheid is gerelateerd aan een kortere levensduur. Met een beetje geluk kom je in een depressie terecht, die versnelt de gang naar het einde ook. En als je toch nieuwe vrienden maakt, zorg dan dat die een slechte leefstijl hebben. Drink veel alcohol, vooral bier. Uit onderzoek is gebleken dat bierdrinkers korter leven dan mensen die wijn of wodka consumeren vanwege het overgewicht waarvoor bier verantwoordelijk is. Rode wijn gezond? Onzin, alle alcohol is slecht voor je.”

Relativering

Dat is natuurlijk niet de echte boodschap. Wel wil ze duidelijk maken: "Jouw gezondheid is maar ten dele maakbaar. Vaak wordt een individu totaal verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen gezondheid. Je kunt er veel aan doen, maar als sterveling heb je het beslist niet louter in eigen hand. Die relativering mis ik in al die gezondheidsbetogen. Bovendien: ga eerst eens in gesprek met de overheid en bedrijven over de meuk die ons wordt aangeboden. Ik wil veel milder naar mensen zijn en veel strenger voor bedrijven. Als de belangrijkste voorspeller voor je leven je postcode is, wat moet je dan doen? Als je in een gezin wordt geboren waar tien schnitzels op een zaterdag normaal zijn?”

Zelf liet ze weten niet ouder dan 50 te willen worden. "De voordelen die daaraan zijn verbonden, zijn geweldig. De vergrijzing is in één klap opgelost, want we leven in een land dat een hekel lijkt te hebben aan ouderen. Die vormen een probleem: ze zijn onkundig, duur, zwak, alleen maar negatief en snappen niks van techniek. Zo lossen we de krapte op woningmarkt op, komt er veel geld vrij van die stinkend rijke oudjes voor de jongere generatie en kan de gezondheidszorg weer ademhalen.”

Want zo benadrukt ze: het is natuurlijk wel zo dat de gezondheidszorg vastloopt. "In 2060 moet een op de drie Nederlanders in de zorg werken om het allemaal rond te krijgen. Je ontkomt dan niet aan het maken van keuzes. Wie behandel je wel, wie niet? Mensen moeten zich realiseren dat hun keuze voor een bepaalde leefstijl beperkingen kent.”