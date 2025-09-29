ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Electronic Arts voor tientallen miljarden van beurs gehaald

Economie
door anp
maandag, 29 september 2025 om 14:44
anp290925089 1
REDWOOD CITY (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse computerspellenbedrijf Electronic Arts (EA), bekend van games als EA Sports FC en The Sims, wordt van de aandelenbeurs in New York gehaald door een groep investeerders. Bij de deal wordt op de onderneming een prijskaartje geplakt van 55 miljard dollar.
Een consortium met partijen als Silver Lake Management, het Saudische staatsfonds PIF en Affinity Partners van Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner, is akkoord gegaan om 210 dollar per aandeel in contanten te betalen. Dat is een premie van 25 procent ten opzichte van de koers voordat de gesprekken vrijdag uitlekten en de beurswaarde al flink omhoogging.
EA, dat al meerdere ontslagrondes heeft doorgemaakt, is op zoek naar nieuwe groeimogelijkheden om spelers te inspireren die zijn overgestapt naar gratis speelbare games die voortdurend worden geüpdatet, in plaats van geld uit te geven aan nieuwe titels die 80 dollar kunnen kosten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

anp280925101 1

Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

shutterstock_2318356813

Dit gevoel maakt je dubbel zo vatbaar voor lichamelijke pijn

Loading