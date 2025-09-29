Electronic Arts voor tientallen miljarden van beurs gehaald

REDWOOD CITY (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse computerspellenbedrijf Electronic Arts (EA), bekend van games als EA Sports FC en The Sims, wordt van de aandelenbeurs in New York gehaald door een groep investeerders. Bij de deal wordt op de onderneming een prijskaartje geplakt van 55 miljard dollar.

Een consortium met partijen als Silver Lake Management, het Saudische staatsfonds PIF en Affinity Partners van Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner, is akkoord gegaan om 210 dollar per aandeel in contanten te betalen. Dat is een premie van 25 procent ten opzichte van de koers voordat de gesprekken vrijdag uitlekten en de beurswaarde al flink omhoogging.

EA, dat al meerdere ontslagrondes heeft doorgemaakt, is op zoek naar nieuwe groeimogelijkheden om spelers te inspireren die zijn overgestapt naar gratis speelbare games die voortdurend worden geüpdatet, in plaats van geld uit te geven aan nieuwe titels die 80 dollar kunnen kosten.