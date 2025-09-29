Kamer laakt uitbreidend gebruik Microsoft-cloud door overheid

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer blijft ontevreden over het uitbreidende gebruik van de clouddiensten van Microsoft door ministeries. De vaste commissie voor digitalisering zegt al langer dat de overheid moet stoppen met het gebruik van Amerikaanse techreuzen en waar stoppen niet mogelijk is, zoveel mogelijk verminderen.

Demissionair staatssecretaris Eddie van Marum (Digitalisering, BBB) is het daarmee eens, maar hij zei tijdens een debat dat de nieuwe cloudregels er nog niet zijn. Dat leidde tot verontwaardiging bij Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA. "Het kan toch niet zo zijn dat we nog snel alles naar de Amerikanen duwen nu het nog kan?" Volgens Kathmann is het in veel gevallen onnodig.

Op dit vlak was eerder al eensgezindheid in de Kamer en ook nu reageerden Kamerleden van links tot rechts verontwaardigd. Van Marum zei zelf dat hij meer zeggenschap wil over het cloudbeleid, maar dat de verantwoordelijkheid nu nog bij de departementen ligt.