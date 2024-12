Energiebureau IEA ziet ruim aanbod op oliemarkt in 2025

PARIJS (ANP/RTR) - Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) ziet volgend jaar een ruim aanbod op de wereldwijde oliemarkt, ondanks het besluit van oliekartel OPEC+ om een productieverhoging langer uit te stellen. Het IEA wijst daarbij onder meer op een grotere olieproductie van landen buiten de OPEC+ zoals de Verenigde Staten, Guyana, Canada en Brazilië.

Het bureau denkt dat het aanbod volgend jaar 1,4 miljoen vaten per dag groter zal zijn dan de wereldwijde olievraag als de OPEC+ doorzet met de plannen om vanaf april de productie weer geleidelijk te gaan verhogen. Als die productieverhoging helemaal van tafel zou gaan, is er een overaanbod van 950.000 vaten per dag (van 159 liter), aldus de denktank in Parijs.

Het IEA stelde wel zijn verwachting voor de groei van de wereldwijde olievraag voor volgend jaar iets naar boven bij tot 1,1 miljoen vaten per dag. Dat heeft volgens het agentschap vooral te maken met een aantrekkende olievraag uit China door de omvangrijke steunmaatregelen die de Chinese overheid heeft aangekondigd om de kwakkelende economie te stimuleren. China is de grootste importeur van ruwe olie ter wereld.

Voor dit jaar werd de verwachting voor de groei van de olievraag juist licht naar beneden bijgesteld, naar 840.000 vaten per dag.