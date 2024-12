Xi praat met Medvedev over verdere samenwerking met Rusland

BEIJING (ANP/RTR) - China is bereid om de samenwerking met Rusland verder te versterken. Dat zei de Chinese president Xi Jinping donderdag in gesprek met Dmitri Medvedev, de vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad.

Volgens Xi is het vooral van belang dat de twee landen samen optrekken bij internationale instanties, zoals de Verenigde Naties. "Beide partijen moeten het mondiale bestuur in de goede richting leiden en de bevriende politieke partijen in alle landen op een lijn zien te krijgen", zei de Chinese president.

Hoewel westerse landen vaak hun hoop hebben uitgesproken dat China Rusland zou kunnen overtuigen om de oorlog in Oekraïne te steunen, lijkt Beijing het Kremlin juist steeds meer te steunen. Ze hebben de banden de laatste jaren aangehaald en afgelopen mei bracht president Vladimir Poetin een bezoek aan China.

Medvedev kwam dinsdag aan in Beijing om met verschillende leiders te praten, meldden Russische staatsmedia. De oud-president en oud-premier van Rusland staat tegenwoordig vooral bekend om zijn harde en dreigende taal richting het Westen.