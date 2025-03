'Energieprijzen verdubbelen door nieuw Europees CO2-systeem'

Energie in de Europese Unie wordt flink duurder door een nieuw CO2-handelssysteem. De kosten zullen – zoals het er nu uitziet – tegen het einde van dit decennium verdubbelen, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau BloombergNEF.

De EU voert dit systeem over twee jaar in. Volgens de onderzoekers zal de prijs voor een ton CO2 oplopen tot 149 euro, meer dan twee keer zoveel als nu. Bedrijven die energie produceren of in de industrie actief zijn, moeten deze extra kosten ophoesten. En uiteindelijk komt de prijsstijging uiteraard op het bordje van de consument terecht.

Hogere prijzen voor consumenten

De EU verwacht dat de nieuwe regels zorgen voor minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Duurzamere producten, zoals warmtepompen en elektrische auto’s, zullen door het CO2-handelssysteem aantrekkelijker worden voor consumenten. Maar niet iedereen is enthousiast. Sommige Europarlementariërs pleiten voor uitstel, omdat de kosten flink oplopen.

Hoewel bedrijven de extra CO2-kosten moeten betalen, zullen ze deze ongetwijfeld gaan doorberekenen. In het rapport van BloombergNEF staat: "Ambitieuze doelen en hoge kosten dreigen huishoudens en kleine bedrijven te duperen."

Ook brandstof wordt duurder

Wie de overstap naar schonere technologie niet maakt, zal meer moeten betalen. Volgens de onderzoekers stijgen de kosten voor wegtransport met 27 procent. Voor huishoudens kan de energierekening zelfs 41 procent hoger uitvallen.

