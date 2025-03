Polen wil jaarlijks 100.000 vrijwilligers militair trainen

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse premier Donald Tusk heeft aangekondigd dat de regering met een plan komt om vanaf 2027 per jaar 100.000 vrijwilligers militair te trainen. Volgens Tusk is het plan van het ministerie van Defensie eind deze maand gereed. Polen maakt zich grote zorgen over de Russische opmars in Oekraïne en de wens van de Amerikaanse regering van Donald Trump om de oorlog in Oekraïne snel te stoppen en zich minder in te laten met Europa en de NAVO.

De trainingen moeten komend jaar van start gaan en het is de bedoeling dat er in het jaar daarna 100.000 vrijwilligers per jaar worden opgeleid. Tusk wil zo een grote groep reservisten creëren naast het gewone leger en de Territoriale Defensiekrachten (TDF). De TDF vormen sinds 2017 een goed opgeleide reserve.