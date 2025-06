Enkele honderden schademeldingen na hagelbuien Limburg en Brabant

DEN HAAG (ANP) - Zeker enkele honderden mensen hebben zich gemeld met schade na de zware hagelbuien van afgelopen zaterdag in Limburg en Noord-Brabant. Veel van de meldingen gaan over schade aan auto's, laten verzekeraars Nationale-Nederlanden (NN) en Univé weten. In de provincies vielen hagelstenen van enkele centimeters groot.

Bij NN, dat ook de labels ING Verzekeringen, SNS Verzekeringen, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen voert, kwamen tot maandagmiddag ruim tweehonderd meldingen binnen uit vooral het noorden van Limburg en het zuidoosten van Brabant. "De schade zit vooral bij particulieren en beslaat met name autoschade en daken waar ramen in zitten. Daarnaast zijn er schades op campings en soms wat in tuinen", aldus een woordvoerder.

Univé kreeg tot maandagochtend ongeveer honderd meldingen, met een gezamenlijke geschatte schade van ongeveer 100.000 euro. De schade aan woningen is volgens een woordvoerster "nihil, waardoor het bij de schadeafhandeling relatief rustig is".