Media: Trump en Xi gaan deze week nog in gesprek

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping gaan naar verwachting zeer binnenkort in gesprek, waarschijnlijk deze week nog. Dat melden zakenzender CNBC en persbureau Bloomberg op basis van bronnen binnen het Witte Huis. Het mogelijke gesprek volgt op de recent opgelopen spanningen tussen Washington en Beijing, nadat de twee grootmachten eerder juist een eerste handelsovereenkomst hadden bereikt.

Trump beschuldigde vrijdag nog China ervan een overeenkomst met de Verenigde Staten over het verlagen van importtarieven te hebben geschonden. In de overeenkomst die de twee landen in mei hadden gesloten, hadden beide landen afgesproken de wederzijdse importtarieven te verlagen en verdere handelsgesprekken te voeren. Trump legde niet uit hoe China de afspraken niet zou zijn nagekomen. Het Aziatische land noemde de beschuldiging ongegrond.

Een exacte datum is er nog niet, maar het zal waarschijnlijk niet maandag al zijn, schrijft CNBC.