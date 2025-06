Djokovic treft Zverev na eenvoudige zege op Norrie

PARIJS (ANP) - Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De 38-jarige Serviër was met 6-2 6-3 6-2 te sterk voor de Brit Cameron Norrie. Djokovic speelt in de volgende ronde tegen de Duitser Alexander Zverev, die zijn tegenstander Tallon Griekspoor zag opgeven met een buikspierblessure.

Djokovic, de mondiale nummer 6, nam tegen Norrie meteen een 2-0-voorsprong. Hij leverde ook zijn eigen service in, maar zette daar nog twee breaks tegenover. De Serviër, die zich in de slotfase van de eerste set had laten behandelen aan een voet, verloor zijn eerste opslagbeurt van de tweede set. Hij herpakte zich en won alsnog de set. In de derde set kende hij geen problemen meer met de Britse nummer 81 van de wereld.

Djokovic veroverde drie keer de titel op Roland Garros (2016, 2021, 2023). Hij hoopt deze week zijn 25e grandslamtoernooi te winnen. Anderhalve week geleden won hij in Zwitserland zijn honderdste toernooi op het hoogste niveau.