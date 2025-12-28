ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN: Myanmar heeft vrije en geloofwaardige verkiezingen nodig

Samenleving
door anp
zondag, 28 december 2025 om 8:53
anp281225034 1
NAYPYIDAW (ANP/AFP) - De Verenigde Naties zeggen dat Myanmar verkiezingen nodig heeft die onder meer "vrij" en "geloofwaardig" zijn. In het land worden nu voor het eerst parlementsverkiezingen gehouden sinds de militaire coup in 2021. Critici spreken van schijnverkiezingen.
"Het is van cruciaal belang dat de toekomst van Myanmar wordt bepaald via een vrij, eerlijk, inclusief en geloofwaardig proces dat de wil van het volk weergeeft", verklaart de VN-missie in Myanmar. Ook wordt benadrukt dat de Verenigde Naties "zich solidair verklaren met het volk van Myanmar en hun democratische ambities".
De junta houdt de verkiezingen, die een maand duren, alleen in het deel van het land waar zij de controle heeft. Er woedt al jaren een burgeroorlog in Myanmar en als gevolg daarvan zijn er ook gebieden in handen van rebellen. Daarnaast doen de belangrijkste oppositiepartijen niet mee, inclusief de partij van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi. Die zijn uitgesloten van deelname of boycotten de verkiezingen.
Gevechten en rampen
Myanmar had in het verleden decennialang een junta. Aung San Suu Kyi's partij NLD won in 2015 de eerste democratische verkiezingen sinds de jaren zestig. De verkiezingsoverwinning van de NLD was in 2020 nog groter. Dat ging weer ten koste van de macht van de krijgsmacht, die onbewezen beschuldigingen van verkiezingsfraude uitte en vervolgens een coup pleegde.
De VN stellen dat Myanmar sindsdien kampt met groeiende gewapende conflicten, herhaalde natuurrampen en economische ineenstorting. Door de gevechten en rampen zijn naar schatting 3,6 miljoen mensen ontheemd geraakt. Dat aantal stijgt volgend jaar naar ongeveer 4 miljoen, schat de VN. Het Zuidoost-Aziatische land heeft circa 50 miljoen inwoners.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538847597

De stille recessie onder zzp'ers: terwijl de economie nog groeit, daalt hun inkomen

thoughtful intelligent couple having deep conversation, modern minimalist style_ of _hoogbegaafd stel in gesprek, moderne stijl_

Waarom slimme mensen meer moeite hebben met relaties: de wetenschap verklaart

Scherm­afbeelding 2025-12-28 om 06.26.01

Poetin heeft genoeg van vrede: alleen zijn voorwaarden tellen

ANP-540139660

Studie: zo slecht is de luchtkwaliteit binnenshuis

ANP-522138433

Waarom Midas Dekkers eigenlijk Wandert Jacobus heet

generated-image

Waarom je beter Gerard kan heten dan Ali

Loading