VN: Myanmar heeft vrije en geloofwaardige verkiezingen nodig

NAYPYIDAW (ANP/AFP) - De Verenigde Naties zeggen dat Myanmar verkiezingen nodig heeft die onder meer "vrij" en "geloofwaardig" zijn. In het land worden nu voor het eerst parlementsverkiezingen gehouden sinds de militaire coup in 2021. Critici spreken van schijnverkiezingen.

"Het is van cruciaal belang dat de toekomst van Myanmar wordt bepaald via een vrij, eerlijk, inclusief en geloofwaardig proces dat de wil van het volk weergeeft", verklaart de VN-missie in Myanmar. Ook wordt benadrukt dat de Verenigde Naties "zich solidair verklaren met het volk van Myanmar en hun democratische ambities".

De junta houdt de verkiezingen, die een maand duren, alleen in het deel van het land waar zij de controle heeft. Er woedt al jaren een burgeroorlog in Myanmar en als gevolg daarvan zijn er ook gebieden in handen van rebellen. Daarnaast doen de belangrijkste oppositiepartijen niet mee, inclusief de partij van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi. Die zijn uitgesloten van deelname of boycotten de verkiezingen.

Gevechten en rampen

Myanmar had in het verleden decennialang een junta. Aung San Suu Kyi's partij NLD won in 2015 de eerste democratische verkiezingen sinds de jaren zestig. De verkiezingsoverwinning van de NLD was in 2020 nog groter. Dat ging weer ten koste van de macht van de krijgsmacht, die onbewezen beschuldigingen van verkiezingsfraude uitte en vervolgens een coup pleegde.

De VN stellen dat Myanmar sindsdien kampt met groeiende gewapende conflicten, herhaalde natuurrampen en economische ineenstorting. Door de gevechten en rampen zijn naar schatting 3,6 miljoen mensen ontheemd geraakt. Dat aantal stijgt volgend jaar naar ongeveer 4 miljoen, schat de VN. Het Zuidoost-Aziatische land heeft circa 50 miljoen inwoners.