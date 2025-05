Enthousiasme beleggers over handelsuitspraak ebt weg

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag vlak gesloten. De stemming op de beurzen, die op Hemelvaartsdag gewoon open waren, werd aanvankelijk gesteund door een uitspraak van het Amerikaanse Hof voor Internationale Handel. Die oordeelde dat president Donald Trump ten onrechte een noodwet heeft gebruikt om importheffingen te innen bij handelspartners van de Verenigde Staten. Maar later op de dag nam het enthousiasme over de uitspraak af omdat Trump al alternatieven zou hebben voor het rechtvaardigen van de heffingen.

De hoofdindex op de Amsterdamse beurs eindigde rond de slotstand van woensdag op 924,22 punten. Aan het begin van de handelsdag was nog sprake van een plus van 1 procent. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, klom 0,3 procent tot 886,78 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,4 procent lager de handel uit.

Volgens zakenbank Goldman Sachs is de uitspraak slechts een tijdelijke tegenslag voor de handelsagenda van Trump en kan het Witte Huis andere tariefinstrumenten gebruiken om dit te compenseren. Adviseurs van Trump bevestigden dit en toonden zich ook vol vertrouwen over een beroep. De regering-Trump heeft daarnaast aangekondigd dat ze zo snel mogelijk, mogelijk al vrijdag, het Amerikaanse Hooggerechtshof zal vragen in te grijpen als een federaal hof van beroep de uitspraak niet onmiddellijk opschort.

Wolters Kluwer daalde 1,5 procent. De informatieleverancier koopt Brightflag voor ongeveer 425 miljoen euro. Dat bedrijf levert op AI gebaseerde software voor juridische uitgaven en managementsoftware en heeft 155 werknemers. Brightflag behaalde in 2024 een omzet van ongeveer 22 miljoen euro.

ABN AMRO won verder 0,8 procent ondanks nieuws over boete. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ABN AMRO een buitenlandse bank tussen 2009 en 2013 geholpen met transacties in aandelen en derivaten die waren bedoeld om onterecht dividendbelasting te verrekenen. De bank krijgt daarvoor een boete van 14 miljoen euro.