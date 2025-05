Miljoenen zeepaardjes verdwijnen elk jaar in de illegale handel

Nieuw wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van British Columbia brengt aan het licht hoe omvangrijk de illegale handel in zeepaardjes is. Criminele netwerken verhandelen jaarlijks miljoenen van deze kwetsbare zeedieren.

De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Conservation Biology, onthult een globaal smokkelnetwerk dat zich uitstrekt over maar liefst 62 landen. Luchthavens blijken de belangrijkste plaatsen waar deze illegale handel wordt onderschept. De vraag naar zeepaardjes wordt vooral aangejaagd door de traditionele geneeskunde in China en Hongkong.

Opvallend is dat de onderzochte gegevens slechts het topje van de ijsberg lijken te zijn. De auteurs van de studie zeggen dat de werkelijke omvang van de smokkel veel groter is dan de huidige cijfers doen vermoeden.

Hoe wordt dit aangepakt?

Internationale verdragen proberen de handel te reguleren door vergunningen uit te geven, maar vergunningstrajecten zijn omslachtig en juridische gaten maken legale handel bijna onwerkbaar. Handhavingsinstanties hebben bovendien weinig expertise en prioriteit voor deze kleine dieren , waardoor smokkelaars relatief ongestoord kunnen opereren.

De onderzoekers pleiten voor een tweesporenbeleid. Allereerst moeten vissers die (illegaal) op zeepaardjes vissen alternatieven geboden krijgen, bijvoorbeeld nieuwe vangstmethoden of andere inkomstenbronnen. Tegelijk is het belangrijk om de straffen voor smokkelaars te verscherpen en investeringen in controlecapaciteit op luchthavens en havens op te voeren.