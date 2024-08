Enthousiasme op Belgische beurs over moederbedrijf Snelle Jelle

BRUSSEL (ANP) - De Belgische koekjesbakker Lotus Bakeries was vrijdag een grote winnaar op de beurs in Brussel. Het moederbedrijf van merken als Peijnenburg en Snelle Jelle heeft zijn verkopen in de eerste jaarhelft met 20 procent opgevoerd. De onderneming uit het Vlaamse Lembeke overtrof daarmee ruimschoots de verwachtingen van analisten. Vooral de verkoop van speculoosmerk Biscoff liep goed. De beurswaarde steeg bijna 7 procent.

De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten was op de laatste dag van de turbulente beursweek voorzichtig positief. Zo wonnen de belangrijkste graadmeters in Frankfurt en Parijs tot 0,3 procent. Ook in Londen zat de hoofdindex in de lift.

De AEX-index in Amsterdam leverde wel iets in. De graadmeter ging met een min van 0,1 procent het weekend in op 883,37 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, klom 0,4 procent tot 867,32 punten.

De wereldwijde beurzen kwamen eerder deze week flink onder druk te staan na een historische koersval van de Japanse beurs op maandag. De angst voor een recessie in de Verenigde Staten wakkerde daarbij een wereldwijde verkoopgolf aan.