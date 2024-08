Bonden sluiten na maanden van stakingen cao metaal en techniek

UTRECHT (ANP) - De vakbonden hebben een cao afgesproken voor de meer dan 300.000 werknemers in de metaal- en technieksector, na maanden van stakingen en moeizame onderhandelingen. Volgens FNV en CNV kunnen de medewerkers in een periode van 22 maanden een loonsverhoging van ongeveer 13 procent tegemoetzien.

De bonden hielden vanaf april stakingen bij kleine en middelgrote metaal- en techniekbedrijven. Waar het eerst om werkonderbrekingen van 24 uur ging, voerden ze later de druk op met acties van 48 uur. Aan de stakingen deden duizenden mensen mee.

Ruim een maand geleden werden de acties al tijdelijk stopgezet, nadat de werkgevers met een nieuw voorstel waren gekomen. Volgens FNV stonden leden nog niet direct te juichen toen ze dit bod te zien kregen. Maar de bond zag daarna wel ruimte voor nieuwe gesprekken met de werkgevers.

"'Wat er nu ligt, is het maximaal haalbare", zegt CNV-onderhandelaar Johann Honders. "De gemiddelde loonsverhoging is 7,1 procent per jaar, dat is 2 procentpunt meer dan in het oorspronkelijke eindbod. Bovendien zijn de verslechteringen van tafel."