Bronnen: Israël doodt Hamaslid bij beschietingen Libanon

SIDON (ANP/AFP) - Israël heeft bij een beschieting van een auto in Libanon een Hamaslid gedood, zegt een Libanese veiligheidsbron tegen persbureau AFP. Meerdere internationale media maken melding van een luchtaanval op een voertuig in Sidon, een Libanese kuststad. Volgens de bron zat het Hamaslid in die auto.

De spanningen tussen Israël en Libanon liepen de laatste weken al hoog op, nadat Israël Hezbollahcommandant Fuad Shukr had gedood. Hezbollah heeft aangegeven hem te willen wreken en Israël aan te willen vallen. Israël heeft op zijn beurt gewaarschuwd daar krachtig op te reageren.