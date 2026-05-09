Eredivisievoetbal in tv-pakketten Ziggo, maandprijs omhoog

DEN HAAG (ANP) - Alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie zijn komend seizoen live te zien bij Ziggo, zonder dat klanten een extra pakket nodig hebben. Daarvoor gaat wel de maandprijs van het abonnement voor alle klanten, dus ook voor mensen die niet van sport houden, met 2,50 euro omhoog. Klanten van Ziggo krijgen vanaf 1 juli de ESPN-zenders 2, 3 en 4 in hun digitale tv-pakketten.

De klanten krijgen ook toegang tot andere voetbalcompetities zoals de Keuken Kampioen Divisie, de Eredivisie voor vrouwen, de KNVB Beker en wedstrijden van Jong Oranje.

ESPN spreekt in een persbericht van een "enorme stap voor de supporters, de clubs en het totale voetbal in Nederland". "De sport is onderdeel van onze cultuur en hoort bij elke generatie en in iedere huiskamer", zegt Robin Kroes, directeur Consumentenmarkt bij VodafoneZiggo. "Daarom maken we de VriendenLoterij Eredivisie en al het andere Nederlandse voetbal voor iedereen beschikbaar. Zo zorgen we ervoor dat de magie van het Nederlandse voetbal voetbalfans, families en gemeenschappen verbindt, waar ze ook kijken."