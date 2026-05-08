LAKS ontvangt 26.000 klachten op eerste dag eindexamens

UTRECHT (ANP) - Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn ongeveer 26.000 klachten binnengekomen over de centraal schriftelijke eindexamens die vrijdag zijn begonnen. Dat is meer dan de 21.000 die het LAKS vorig jaar ontving op de eerste examendag. In 2024 waren het nog 35.000 klachten.

Over het examen Nederlands voor havo kwamen veruit de meeste klachten binnen; dat waren er ruim 14.000. De klachten gingen vooral over de moeilijkheidsgraad van de vragen; leerlingen vonden het examen volgens LAKS-bestuurslid Inass Jagour "totaal niet vergelijkbaar met eerdere examens". Leerlingen oefenen voor hun examens met vragen van eindtoetsen uit eerdere jaren. Ook vonden leerlingen de vragen onduidelijk.

De ongeveer 185.000 scholieren die vrijdag aan hun examens begonnen, kunnen bellen naar het LAKS om hun klacht door te geven. Sinds dit jaar kunnen ze ook contact opnemen als zij stress hebben voor examens. Ze worden dan doorverbonden met In je Bol, een platform voor mentale gezondheid onder jongeren, en krijgen daar een getrainde vrijwilliger aan de lijn.