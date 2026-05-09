Starmer wijst oud-premier Brown aan als speciaal gezant

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft voormalig premier Gordon Brown aangewezen als zijn speciale gezant op het gebied van mondiale financiën. De stap volgt na zware nederlagen van zijn partij bij de lokale verkiezingen van donderdag.

"De premier heeft zich ertoe verbonden de veiligheid en weerbaarheid van het land te versterken. In deze rol zal Gordon Brown adviseren over hoe internationale financiële samenwerking kan helpen dit te bereiken", staat in een verklaring van Starmers kantoor. Kort daarvoor werd bekend dat hij oud-vicepremier Harriet Harman heeft benoemd als zijn gezant voor vrouwen en meisjes.

Starmer verklaarde eerder dat zijn partij Labour zal moeten reageren op de boodschap die kiezers de partij hebben gestuurd. Donderdag vonden verkiezingen plaats voor een deel van de lokale volksvertegenwoordigingen in Engeland en in Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen.