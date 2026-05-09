ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Starmer wijst oud-premier Brown aan als speciaal gezant

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 12:13
anp090526062 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft voormalig premier Gordon Brown aangewezen als zijn speciale gezant op het gebied van mondiale financiën. De stap volgt na zware nederlagen van zijn partij bij de lokale verkiezingen van donderdag.
"De premier heeft zich ertoe verbonden de veiligheid en weerbaarheid van het land te versterken. In deze rol zal Gordon Brown adviseren over hoe internationale financiële samenwerking kan helpen dit te bereiken", staat in een verklaring van Starmers kantoor. Kort daarvoor werd bekend dat hij oud-vicepremier Harriet Harman heeft benoemd als zijn gezant voor vrouwen en meisjes.
Starmer verklaarde eerder dat zijn partij Labour zal moeten reageren op de boodschap die kiezers de partij hebben gestuurd. Donderdag vonden verkiezingen plaats voor een deel van de lokale volksvertegenwoordigingen in Engeland en in Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

93962243 m normal none

Het is verstandig om je schoenen binnen uit te doen (en je bezoek zou het ook moeten doen)

anp080526194 1

LAKS ontvangt 26.000 klachten op eerste dag eindexamens

277075171_m

‘Forever chemicals’ in bloed van pasgeboren baby's– en in onze deo

296722277_m

Belangrijker dan eetpatroon en lichaamsbeweging: dit bepaalt echt hoe oud je wordt

generated-image

'Dit is écht een ander virus dan corona'

anp080526193 1

Trump kondigt driedaags bestand tussen Oekraïne en Rusland aan

Loading