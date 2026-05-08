Het is verstandig om je schoenen binnen uit te doen (en je bezoek zou het ook moeten doen)

gezondheid
door Redactie
vrijdag, 08 mei 2026 om 16:35
Het is gezonder om je schoenen binnen uit te doen. Dit advies is gebaseerd op verschillende redenen die verband houden met zowel hygiëne als gezondheid. Schoenen brengen van buitenaf vuil, bacteriën en zelfs schadelijke stoffen mee in huis.
Dit vuil kan vervolgens op de vloeren en oppervlakken binnen terechtkomen, waar mensen, vooral kinderen die op de grond spelen, eraan blootgesteld kunnen worden.
Het uitdoen van schoenen helpt om de verspreiding van dit vuil en de bijbehorende gezondheidsrisico's te verminderen.
Daarnaast kan het lopen zonder schoenen binnenshuis ook voordelen hebben voor de voetgezondheid. Het stimuleert de natuurlijke voetmechanica en kan bijdragen aan een betere houding en balans.
Het is raadzaam om een schoon en gezond binnenmilieu te handhaven door schoenen bij de ingang uit te doen, vooral in huishoudens met kleine kinderen of mensen met allergieën of ademhalingsproblemen.
Maar misschien durf je je bezoek niet te vragen hun schoenen uit te doen. Wat dan?
Om uw huis schoon te houden als u schoenen binnenshuis draagt, zijn er verschillende maatregelen die u kunt nemen:
  1. Gebruik een deurmat: Plaats een goede deurmat bij elke ingang om vuil en vocht van schoenen te verwijderen voordat u binnenkomt8.
  2. Schoenenrek bij de ingang: Overweeg een schoenenrek bij de ingang waar u en uw gasten schoenen kunnen plaatsen. Dit helpt om vuil niet verder dan de ingang te verspreiden2.
  3. Regelmatig schoonmaken: Stofzuig en dweil uw vloeren regelmatig om opgehoopt vuil en bacteriën te verwijderen. Dit is vooral belangrijk in huishoudens waar schoenen binnenshuis worden gedragen8.
  4. Desinfecteren: Gebruik desinfecterende doekjes of sprays om oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals deurklinken en lichtschakelaars, schoon te maken8.
  5. Schoonmaakroutine: Stel een dagelijkse of wekelijkse schoonmaakroutine in om ervoor te zorgen dat uw huis hygiënisch blijft8.
  6. Schoenen schoonmaken: Maak de zolen van uw schoenen regelmatig schoon om de hoeveelheid vuil die binnenshuis wordt gebracht te verminderen.
  7. Aparte schoenen voor binnen: Overweeg aparte schoenen of pantoffels die alleen binnenshuis worden gedragen om de overdracht van vuil en bacteriën te minimaliseren2.
  8. Vloerbescherming: Gebruik vloerbeschermers onder meubels en leg matten of tapijten neer op plaatsen waar veel gelopen wordt om slijtage van de vloer te voorkomen4.
  9. Hygiënebewustzijn: Wees u bewust van de hygiëne en probeer vuil en bacteriën te beperken door bijvoorbeeld niet met schoenen op de bank of het bed te gaan zitten.

