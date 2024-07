Esprit begint faillissementsprocedure voor Nederlandse tak

AMSTERDAM (ANP) - Modemerk Esprit is een faillissementsprocedure begonnen voor zijn Nederlandse tak. Volgens een verklaring van het moederbedrijf Esprit Holdings beschikt het onderdeel niet over voldoende middelen om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Of de winkels open kunnen blijven, is niet duidelijk. De Nederlandse webshop van Esprit is nog in de lucht.

Esprit Holdings, met hoofdkantoor in Hongkong, zegt alleen dat de ingezette procedure bij de rechtbank in Amsterdam moet leiden tot liquidatie van het betreffende onderdeel, NLEB, en dat de huidige bedrijfsactiviteiten van NLEB zullen worden stopgezet. Een woordvoerder van Esprit is niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens nieuwswebsite RetailTrends, die het nieuws eerder meldde, heeft Esprit het al langer moeilijk. In meerdere Europese landen is ook al uitstel van betaling aangevraagd.