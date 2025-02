EU-ambassadeurs akkoord over nieuwe sancties tegen Rusland

BRUSSEL (ANP) - Ambassadeurs van de EU-landen hebben een akkoord bereikt over een nieuw sanctiepakket voor Rusland. De nieuwe sancties richten zich onder meer op Ruslands zogeheten schaduwvloot, schepen die worden gebruikt om oliesancties te omzeilen. Ook wordt de import van aluminium uit het land verboden.

De schepen in Ruslands schaduwvloot exporteren, in sommige gevallen onverzekerd, olie vanuit Rusland. Daarbij omzeilen zij het olieprijsplafond, een maximale prijs per vat waarvoor het land olie mag exporteren. De nieuwe sancties zijn van toepassing op de eigenaren en exploitanten van deze schepen, inclusief kapiteins.

Het is het zestiende pakket dat de EU heeft gepresenteerd. Verder is het niet langer toegestaan bepaalde producten en chemicaliën naar Rusland te exporteren. Daarnaast plaatst de EU tientallen nieuwe personen op de sanctielijst, van wie banktegoeden bevroren worden en voor wie een inreisverbod voor de EU gaat gelden.